Президент «Урала»: Меркулов – хорошая конкуренция Жиркову в сборной России - Советский спорт
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14 мая 2019 14:55ФутболСметанникова Дарья

Президент «Урала»: Меркулов – хорошая конкуренция Жиркову в сборной России

Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал попадание защитника Михаила Меркулова в расширенный состав сборной России.

«Я думаю, у него большие шансы остаться в сборной, потому что этот парень сейчас выглядит очень хорошо. Он сам себя сделал, в молодости перенес большую травму. Парень — молодец, у него большие шансы. Левый защитник — это очень дефицитная позиция.

Заменить Жиркова? Юрий — легенда нашего футбола, но время идет. Это будет очень хорошая конкуренция», - цитирует Иванова Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за «Урал» 30 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

В расширенный состав сборной России вошли 37 футболистов. Напомним, россияне сыграют с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.

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