Даниэле Де Росси: Если бы я был менеджером «Ромы», то продлил бы контракт со мной - Советский спорт
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14 мая 2019 15:18ФутболСметанникова Дарья

Даниэле Де Росси: Если бы я был менеджером «Ромы», то продлил бы контракт со мной

35-летний футболист играет за римский клуб всю свою карьеру.

Во вторник стало известно, что полузащитник Даниэле Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона. Капитан римлян прокомментировал информацию.

«Меня проинформировали вчера. Мне почти 36 лет, и если никто не предлагает продлить контракт, то это единственное направление. У меня было ощущение, что я один или два года еще поиграю здесь, но это решение, которое нужно принять.

Я футболист и хочу играть. Если бы я был менеджером клуба, то продлил бы контракт со мной, я играл хорошо после травмы в этом году. Я подумаю о поиске команды. Поиск команды - это что-то совершенно новое для меня, я должен поговорить со своей семьей, моим агентом», - цитирует Де Росси Goal.com.

Таким образом, последним матчем Де Росси в составе «Ромы» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний капитан дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выигрывал Суперкубок страны.

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