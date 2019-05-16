Заа хочет уйти из «Кристал Пэлас», чтобы играть в Лиге чемпионов - Советский спорт
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16 мая 2019 14:02ФутболЛипкин Антон

Заа хочет уйти из «Кристал Пэлас», чтобы играть в Лиге чемпионов

Ивуариец выступает за «орлов» с 2014 года.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа заявил руководству клуба о том, что рассчитывает перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, сообщает The Daily Mail.

При этом «Кристал Пэлас» оценивает 26-летнего ивуарийца в 80 миллионов фунтов. И такая высокая цена может отпугнуть возможных претендентов на игрока.

Заа выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года, но первый сезон провел на правах аренды, после чего оформил переход из «Манчестер Юнайтед». В августе он продлил контракт до 2023 года.

В нынешнем сезоне он забил десять голов и сделал десять результативных передач в 36 матчах.

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