Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил форварда «Урала» Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку. Как сообщает телеграм-канал болельщиков «Арсенала», Мирзов услышал в свой адрес слово «чурка», что было отмечено главным арбитром встречи Сергеем Карасевым в официальном протоколе матча.
Также болельщики туляков обратились к комитету по этике. По их мнению, Мирзов должен избежать дисквалификации.
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