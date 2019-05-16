Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку - Советский спорт
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16 мая 2019 14:39ФутболКоноплев Александр

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Очередной скандал в российском футболе.

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил форварда «Урала» Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку. Как сообщает телеграм-канал болельщиков «Арсенала», Мирзов услышал в свой адрес слово «чурка», что было отмечено главным арбитром встречи Сергеем Карасевым в официальном протоколе матча.

Также болельщики туляков обратились к комитету по этике. По их мнению, Мирзов должен избежать дисквалификации.

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