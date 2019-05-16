Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон стал чемпионом ОАЭ в составе «Аль-Шарджа».
В матче предпоследнего тура «Аль-Шарджа» обыграл «Аль-Вахда» со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионство. На счету 32-летнего Веллитона 19 мячей и две голевые передачи в 25 матчах за клуб.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Ранее он становился чемпионом штата Гойяс и дважды был лучшим снайпером российского чемпионата.
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