Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ - Советский спорт
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16 мая 2019 15:44Футбол

Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Веллитон выиграл второй трофей в карьере.

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон стал чемпионом ОАЭ в составе «Аль-Шарджа».

В матче предпоследнего тура «Аль-Шарджа» обыграл «Аль-Вахда» со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионство. На счету 32-летнего Веллитона 19 мячей и две голевые передачи в 25 матчах за клуб.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Ранее он становился чемпионом штата Гойяс и дважды был лучшим снайпером российского чемпионата.

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