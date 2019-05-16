Матч с «Зенитом» станет последним для Калачева в «Ростове» - Советский спорт
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16 мая 2019 18:21ФутболКоноплев Александр

Матч с «Зенитом» станет последним для Калачева в «Ростове»

Матч состоится 19 мая.

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в последний раз сыграет за клуб в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита». 15 мая дончане проиграли «Локомотиву» по сумме двух встреч в полуфинале Кубка России, иначе он бы завершил карьеру в клубе 22 мая.

«Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Проводим легенду № 2 вместе», – говорится в официальном твиттере желто-синих.

38-летний Калачев играл за «Ростов» с 2006 по 2007 год, после чего он перебрался в «Крылья Советов». В 2010 году белорусский вингер вернулся на берега Дона. На его счету 24 мяча в 288 играх за клуб во всех турнирах. Калачев – обладатель Кубка России-2013/14.

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