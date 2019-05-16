Ильину грозит 10 матчей дисквалификации, Мирзову – четыре Наказать могут обоих.

Нападающий «Урала» Владимир Ильин может пропустить до 10 матчей из-за дисквалификации. После ответного полуфинала Кубка России против «Арсенала» форвард оскорбил полузащитника туляков Резиуана Мирзова по национальному признаку. В ответ Ильин получил от Мирзова удар в лицо.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Ильину грозит отстранение на срок от двух до четырех матчей и штраф в 20 тысяч рублей (ст. 94 ч. 6) или дисквалификация на десять матчей и штраф в 25 тысяч рублей (ст. 121, ч. 1). Мирзов может быть наказан по части 3 статьи 94, которая предусматривает дисквалификацию сроком до четырех матчей.