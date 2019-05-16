20 мая адвокаты Мамаева и Кокорина подадут апелляцию на решение суда

Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут апелляцию 20 мая. 8 мая все были признаны виновными в нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Ранее сообщалось, что срок подачи апелляции составляет 10 календарных дней.
– В понедельник все адвокаты подают отдельные апелляции по своим подзащитным. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания, — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов в интервью «Чемпионату».
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