20 мая адвокаты Мамаева и Кокорина подадут апелляцию на решение суда Адвокат Мамаева все рассказал.

Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут апелляцию 20 мая. 8 мая все были признаны виновными в нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Ранее сообщалось, что срок подачи апелляции составляет 10 календарных дней.

– В понедельник все адвокаты подают отдельные апелляции по своим подзащитным. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания, — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов в интервью «Чемпионату».