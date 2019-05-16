Иванов – о скандале с Ильиным: Не верю, что он способен на такое Президент «Урала» защищает своего футболиста.

Президент «Урала» Григорий Иванов не верит, что форвард его команды Владимир Ильин мог оскорбить полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова по национальному признаку.

Сам функционер, который неизменно сидит на скамейке запасных, уверяет, что ничего подобного от Ильина не слышал.

— Я не верю, что Володя мог кого-то обидеть, да еще и таким образом. Ерунда чистой воды. Зачем? Это футбол, на поле звучат разные слова, если приводить каждое из них, мы погрязнем в разбирательствах. И потом, лично я нахожусь во время матча на скамейке вместе с командой и ничего подобного не слышал. А начальник «Арсенала»? Ему об этом сказал Мирзов или он узнал об этом лично во время игры? Повторюсь, я уверен, что Ильин не способен на такое, – передает слова Иванова RT.

Конфликт между Ильиным и Мирзовым произошел после ответного полуфинального матча Кубка России, который завершился выходом «Урала» в финал турнира.