Селезнев вернется на Украину, если «Малага» не выйдет в примеру

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев может покинуть клуб летом 2019 года. утверждает Malaga Hoy. Это произойдет, если «анчоусы» не смогут выйти в высший испанский дивизион. На данный момент клуб занимает пятое место за четыре тура до конца чемпионата.
С большой вероятностью футболист, известный по выступлениям за «Кубань», вернется на Украину.
В нынешнем сезоне на счету Селезнева 12 сыгранных матчей за «Малагу» без голов и результативных передач.
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. «Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил. Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала. «Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься! Парфенов не хочет отдавать Кубок! «Урал» – в шаге от завоевания трофеяКоманда из Екатеринбурга готова повторить прошлогодний триумф скромного клуба «Тосно» – и тоже под руководством Дмитрия Парфенова. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Эта сборная сольет чемпионат мираАвтор «Советского спорта» объясняет, какие нюансы уже сейчас наталкивают его к пессимистичным прогнозам.