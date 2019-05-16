Селезнев вернется на Украину, если «Малага» не выйдет в примеру С большой вероятностью футболист вернется на Украину.

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев может покинуть клуб летом 2019 года. утверждает Malaga Hoy. Это произойдет, если «анчоусы» не смогут выйти в высший испанский дивизион. На данный момент клуб занимает пятое место за четыре тура до конца чемпионата.

С большой вероятностью футболист, известный по выступлениям за «Кубань», вернется на Украину.

В нынешнем сезоне на счету Селезнева 12 сыгранных матчей за «Малагу» без голов и результативных передач.