«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Встреча прошла на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе и завершился со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Янник Боласье (65-я минута). У гостей точным ударом отметился Брайан Хейнен (11).
После этой игры и за тур до окончания финального этапа «Генк» набрал 51 очко, что на четыре больше, чем у идущего на втором месте «Брюгге». Таким образом, футболисты «Генка» досрочно гарантировали себе победу в чемпионате страны.
Добавим, что «Генк» четвертый раз в своей истории становится победителем чемпионата Бельгии. Ранее команда побеждала в 1999, 2002 и 2011 годах.
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