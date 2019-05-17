«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии Футболисты «Генка» на выезде сыграли вничью с «Андерлехтом» в рамках 9-го тура финального этапа чемпионата Бельгии.

Встреча прошла на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе и завершился со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Янник Боласье (65-я минута). У гостей точным ударом отметился Брайан Хейнен (11).

После этой игры и за тур до окончания финального этапа «Генк» набрал 51 очко, что на четыре больше, чем у идущего на втором месте «Брюгге». Таким образом, футболисты «Генка» досрочно гарантировали себе победу в чемпионате страны.

Добавим, что «Генк» четвертый раз в своей истории становится победителем чемпионата Бельгии. Ранее команда побеждала в 1999, 2002 и 2011 годах.