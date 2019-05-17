Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации - Советский спорт
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17 мая 2019 01:22Футбол

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Бывший защитник и тренер «Анжи» Роберто Карлос выразил готовность помочь махачкалинскому клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.

- Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать, - приводит слова бразильца «РИА Новости».

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил о том, что клуб не прекратит существование по окончании сезона и будет стараться сохранить профессиональный статус.

Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» и входил в тренерский штаб команды в 2011-2012 годах.

Добавим, что после поражения «Арсеналу» в матче 28-го тура махачкалинская команда потеряла шансы на сохранение прописки в российской премьер-лиге.

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