Валерий Гладилин: Для больших команд Глушаков уже не подходит Капитан «Спартака» может покинуть клуб по окончании сезона.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова, который может оказаться в «Ростове».

– Ему надо уходить из «Спартака», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гладилина. – (Главный тренер «Ростова») Валерий Карпин знает Дениса, но дело в том, что в этой команде перебор возрастных исполнителей: Попов, Еременко. Значит, кого-то нужно будет сажать на лавку, кто не выдержит конкуренцию. В этом плане у Карпина есть проблемы.

Хорошо, что Калачев сейчас заканчивает выступление, там есть еще возрастной Гацкан. В общем, в «Ростове» получается ветеранская средняя линия, а это плохо для Карпина. Ему надо подумать, брать ли Глушакова, имея Попова, Гацкана и Еременко.

– Глушаков еще может выступать на высоком уровне, или его игра идет на спад?

– Для больших команд он уже не подходит, которые играют два-три матча в неделю.

Напомним, Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года, а с 2016 года является капитаном команды. Его контракт рассчитан на один сезон, однако ранее стало известно о том, что клуб может досрочно расторгнуть соглашение, заплатив половину его годовой зарплаты. В последних двух матчах 32-летний полузащитник оставался в запасе.

На этой неделе «Спартак» назначил нового вице-президента – Сергея Михайлова и генерального директора – Томаса Цорна.