«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием Полузащитник больше месяца не попадает в заявку команды.

«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому в пятницу исполняется 35 лет.

«Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и позитивных эмоций», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в последний раз Денисов сыграл за «Локомотив» 3 апреля в первом матче ½ финала Кубка России с «Ростовом» (2:2). После этого он провел два матча в запасе, а потом и вовсе перестал попадать в заявку.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игрок не тренируется с командой.

Денисов выступает за «Локомотив» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон.