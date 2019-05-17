«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием - Советский спорт
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17 мая 2019 12:47ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

Полузащитник больше месяца не попадает в заявку команды.

«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому в пятницу исполняется 35 лет.

«Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и позитивных эмоций», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в последний раз Денисов сыграл за «Локомотив» 3 апреля в первом матче ½ финала Кубка России с «Ростовом» (2:2). После этого он провел два матча в запасе, а потом и вовсе перестал попадать в заявку.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игрок не тренируется с командой.

Денисов выступает за «Локомотив» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон.

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