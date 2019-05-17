Де Йонг признан игроком года в Голландии

Лучшим игроком чемпионата Голландии в минувшем сезоне признан полузащитник «Аякса» Френки де Йонг.
22-летний голландец провел в чемпионате 31 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, на счету игрока 75,3 процента успешных обводок и 91,2 процента точных передач.
Талантом года стал защитник ПСВ Хосе Анхель Тасенде. 22-летний испанец забил один гол и сделал десять результативных передач в 34 матчах чемпионата. Он выиграл 189 единоборств.
Напомним, новый сезон де Йонг начнет в «Барселоне», которая заплатила за игрока 75 миллионов евро.
«Аякс» стал чемпионом Голландии впервые с 2014 года, а дубль команда оформила впервые с 2002 года.
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