Владимир Ильин: Я не позволял себе оскорблений по национальному признаку

Официальный сайт «Урала» опубликовал заявление нападающего Владимира Ильина по поводу инцидента после полуфинала Кубка России против тульского «Арсенала». В протоколе встречи указано, что Ильин оскорбил по национальному признаку полузащитника «канониров» Резиуана Мирзова, после чего получил удар в лицо.
– После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым «дружеским», я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию, – заявил Ильин.
Отметим, что Ильину грозит дисквалификация до 10 матчей, а Мирзов может быть отстранен на четыре игры.
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