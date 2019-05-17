До сентября «Тамбов» будет играть в Саранске

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб вернется на домашний стадион «Спартак» в сентябре 2019 года. До этого момента «горожане» будут играть на «Мордовия Арене» в Саранске.
– Лицензию получили. Стадион? Пока будем играть в Саранске, с выплатой аренды все нормально. В сентябре будем играть дома, такую задачу поставил губернатор, – сказал Худяков сайту Sport24.
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