До сентября «Тамбов» будет играть в Саранске Реконструкция стадиона в Тамбове закончится в сентябре 2019 года.

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб вернется на домашний стадион «Спартак» в сентябре 2019 года. До этого момента «горожане» будут играть на «Мордовия Арене» в Саранске.

– Лицензию получили. Стадион? Пока будем играть в Саранске, с выплатой аренды все нормально. В сентябре будем играть дома, такую задачу поставил губернатор, – сказал Худяков сайту Sport24.