Касорла вызван в сборную Испании

Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами (7 июня) и Швецией (10 июня) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
В сборную вызван полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла, не игравший за «красную фурию» с 2015 года. Ранее футболист пропустил из-за травмы 636 дней и вполне мог завершить карьеру.
Вратари: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пау Лопес.
Защитники: Серхио Рамос, Хесус Навас, Диего Льоренте, Даниэль Карвахаль, Марио Эрмосо, Иньиго Мартинес, Хосе Гайя, Жорди Альба, Серджи Роберто.
Полузащитники: Санти Касорла, Дани Парехо, Родри Эрнандес, Серджи Бускетс, Фабиан Руис.
Нападающие: Микель Ойарсабаль, Родриго, Яго Аспас, Альваро Мората, Марко Асенсио, Иско.
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