Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Sky.
Специалиста могли наказать за поздний выход команды на полуфинал Лиги чемпионов против «Аякса». В итоге аргентинец получил от УЕФА условную дисквалификацию на один матч.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.
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