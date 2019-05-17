Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов - Советский спорт
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17 мая 2019 17:18ФутболКоноплев Александр

Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Почеттино получил условно.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Sky.

Специалиста могли наказать за поздний выход команды на полуфинал Лиги чемпионов против «Аякса». В итоге аргентинец получил от УЕФА условную дисквалификацию на один матч.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.

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