У Кирилла Комбарова в годовщину свадьбы родился четвертый сын Об этом сообщил брат футболиста.

У защитника тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова родился четвертый сын. Об этом сообщил брат Кирилла – защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

«У меня только что родился 4-й племянник! Кирилл и Екатерина поздравляю вас! Теперь надо девочку еще», – написал Дмитрий.

Отметим, что Кирилл и Екатерина Комбаровы сыграли свадьбу ровно девять лет назад – 17 мая 2010 года. Ранее у пары родилось трое мальчиков.

В нынешнем сезоне Кирилл Комбаров провел за «Арсенал» 24 матча во всех турнирах, отметившись голом и тремя передачами. Его контракт с туляками истекает летом 2019 года.