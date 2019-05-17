Гурам Аджоев: Выходка Ильина оскорбила клуб «Арсенал» Аджоев ответил на извинения Ильина.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал инцидент после ответного полуфинального матча Кубка России против «Урала». Считается, что после финального свистка форвард «шмелей» Владимир Ильин оскорбил полузащитника туляков Резиуана Мирзова по национальному признаку, получив в ответ удар по лицу.

– Считаем недопустимыми любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал». Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу.

Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды, – приводит слова Аджоева официальный сайт «Арсенала».

Ранее Ильин извинился за свое поведение. Футболисту грозит до 10 матчей дисквалификации, Мирзова могут отстранить на четыре игры.