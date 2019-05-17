Малиновский – в составе сборной Украины на матчи ОЧЕ-2020, Ракицкий не вызван - Советский спорт
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17 мая 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

Малиновский – в составе сборной Украины на матчи ОЧЕ-2020, Ракицкий не вызван

Ракицкий не играет за сборную с осени 2018 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды для подготовки к ближайшим матчам квалификации Евро-2020 против Сербии (7 июня, Львов) и Люксембурга (10 июня, там же).

В список из 31 футболиста попал полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, которым интересуется «Спартак». Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в сборную не вызван.

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко , Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Александр Караваев, Василий Кравец, Игорь Пластун, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Безус, Иван Петряк, Марьян Швед.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.

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