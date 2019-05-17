Малиновский – в составе сборной Украины на матчи ОЧЕ-2020, Ракицкий не вызван

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды для подготовки к ближайшим матчам квалификации Евро-2020 против Сербии (7 июня, Львов) и Люксембурга (10 июня, там же).
В список из 31 футболиста попал полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, которым интересуется «Спартак». Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в сборную не вызван.
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко , Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Александр Караваев, Василий Кравец, Игорь Пластун, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Безус, Иван Петряк, Марьян Швед.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.