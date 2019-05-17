ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства, забив семь мячей

В составе московской команды голами отметились Наир Тикнизян, Илья Востриков, Кирилл Шехов, Георгий Щенников и Виталий Жиронкин, записавший на свой счет хет-трик. У грозненской команды точным ударом отличился Таймаз Хизриев.
После этой игры ЦСКА набрал 68 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице первенства. «Ахмат», имея на своем счету 30 очков, занимает 12е место.
В заключительном туре ЦСКА сыграет на своем поле против «Крыльев Советов», а «Ахмат» дома встретится с «Ростовом».
Молодежное первенство
29-й тур
ЦСКА – «Ахмат» - 7:1 (6:0)
Голы: Тикнизян, 4 (1:0). Жиронкин, 13, пен. (2:0), Востриков, 15 (3:0). Жиронкин, 18 (4:0). Жиронкин, 40 (5:0). Янов, 42 (6:0). Хизриев, 60 (6:1). Шехов, 82, с пенальти (7:1).
ЦСКА: Зириков, Сильянов (Конюхов, 61), Ерохин, Захаров, Матвийчук (Савиных, 46), Елеев, Тикнизян (Шехов, 60), Аванесян (Абрамушкин, 79), Янов (Пряхин, 46), Востриков (Шаповалов, 46), Жиронкин (Савинов, 61).
«Ахмат»: Умаев, Кармаев, Им. Альсултанов, Денилханов, Мосейчук, Осмоловский, Хубулов, Садулаев (Кацаев, 86), Чунчуров, Магамаев, Хизриев.
Предупреждения: Сильянов, 49. Им. Альсултанов, 83. Шехов, 85.
Удаление: Данилханов, 81.