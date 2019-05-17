Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Известный тренер Жозе Моуринью против присуждения форварду «Барселоны» Лионелю Месси награды «Золотой мяч» за 2019 год.
– Не думаю, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, – сказал Моуринью в эфире RMC.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах. Вместе с ним «Барселона» дошла до полуфинала, где проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
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