Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч» - Советский спорт
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17 мая 2019 20:27ФутболКоноплев Александр

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Моуринью против Месси.

Известный тренер Жозе Моуринью против присуждения форварду «Барселоны» Лионелю Месси награды «Золотой мяч» за 2019 год.

– Не думаю, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, – сказал Моуринью в эфире RMC.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси забил 12 мячей и сделал три результативные передачи в 10 матчах. Вместе с ним «Барселона» дошла до полуфинала, где проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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