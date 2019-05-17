Селюк прокомментировал слухи о переходе Де Росси в «Зенит» Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси в «Зенит».

- «Зенит» рассматривают как команду, где можно нажиться. Вот и все. И почему-то именно в Италии. Ведь перешедшие в «Зенит» ранее (при предыдущем тренере Роберто Манчини - ред.) аргентинцы – это тоже, по сути, итальянское направление. Теперь это направление будет несколько иначе рассматриваться, что показали последние трансферы «Зенита», когда пришли украинец Ярослав Ракицкий, иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос.

Испанец, итальянец или англичанин, если едет в Россию, то едет только за деньгами. И ему больше ничего не надо. Или он уже «сбитый летчик» в своей стране и приезжает веселиться: ночные клубы, рестораны, деньги. И все за счет российских «знатоков», - приводит слова агента «РИА Новости».

Ранее «Рома» официально объявила об уходе полузащитника и капитана Даниэле Де Росси по окончании текущего сезона. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний капитан дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.