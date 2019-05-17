После победы над «Лидсом» Лэмпард оплатил выпивку футболистам «Дерби Каунти»

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанскую Marca, итоговый счет команды составил 3198 фунтов.
По информации издания, за вечеринку полностью рассчитался главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.
Отмечается, что за вечер игроки заказали 209 кружек пива, 75 порций ликера, 54 стопки самбуки, 38 шота текилы, 29 порции виски, а также 5 бутылок вина и другие алкогольные напитки.
Напомним, что «Дерби Каунти» по сумме двух встреч с «Лидсом» (0:1, 4:2) вышел в финал плей-офф, где встретится с «Астон Виллой», ассистентом главного тренера которой является также бывший игрок «Челси» Джон Терри. Финальная встреча состоится 27 мая на «Уэмбли».
Добавим, что Терри и Лэмпард вместе играли в составе «Челси» с 2001 по 2014 годы. За это время с лондонским клубом они они выиграли три чемпионата и четыре Кубка Англии, два Суперкубка страны, два Кубка английской Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что возглавляющий «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Челси» в случае отставки итальянского специалиста Маурицио Сарри.
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