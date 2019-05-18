«Коломна» оштрафована на 1 000 рублей за появление собаки на поле

Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против России В пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года.

Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без голов Финляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.

«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!» Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом? Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серии Но главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон.

Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парике Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Как потратить 50 миллионов евро? Все о трансферах «Зенита» Чемпионы России-2018/19 – потенциально главный источник трансферных новостей. Ведь питерцы уже готовятся к возвращению в основную стадию Лиги чемпионов.

В 35 Гарик – ягодка опять? Какая судьба ждет Игоря Денисова В пятницу бывший капитан «Локомотива» отмечает день рождения, который может стать для него последним в качестве профессионального футболиста. Разбираемся, в чем дело, и прогнозируем дальнейшее развитие событий.