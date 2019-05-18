«Коломна» оштрафована на 1 000 рублей за появление собаки на поле - Советский спорт
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18 мая 2019 09:00ФутболСпирин Дмитрий

«Коломна» оштрафована на 1 000 рублей за появление собаки на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Коломну» по итогам домашнего матча первенства ПФЛ с «Муромом» (2:2).

Клуб из Московской области оштрафован на одну тысячу рублей за «появление животных на поле»: на газон стадиона выбежала собака.

После 21 матча «Коломна» занимает на Западе 11-е место.

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