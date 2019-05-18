Полузащитник «Урала» выбыл до конца сезона из-за травмы

«Для Димитрова сезон закончен. Его травма не такая серьезная, но она тем не менее не дает ему возможности сыграть в оставшихся матчах», – сказал Медведевских.
В двух заключительных турах чемпионата России екатеринбуржцы сыграют с «Локомотивом» и «Анжи», а в финале Кубка России в Самаре снова встретятся с железнодорожниками.
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