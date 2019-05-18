Полузащитник «Урала» выбыл до конца сезона из-за травмы - Советский спорт
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18 мая 2019 11:26ФутболСпирин Дмитрий

Полузащитник «Урала» выбыл до конца сезона из-за травмы

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал, что полузащитник команды Николай Димитров пропустит остаток сезона из-за повреждения.

«Для Димитрова сезон закончен. Его травма не такая серьезная, но она тем не менее не дает ему возможности сыграть в оставшихся матчах», – сказал Медведевских.

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