На матче Россия – Сан-Марино в Саранске ожидается более 40 тысяч болельщиков - Советский спорт
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18 мая 2019 13:45ФутболСпирин Дмитрий

На матче Россия – Сан-Марино в Саранске ожидается более 40 тысяч болельщиков

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о повышенном интересе в регионе к матчу квалификации Евро-2020 Россия – Сан-Марино.

«На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона «Мордовия Арена», ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов», – сказал Волков.

Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 8 июня.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата Европы также являются команды Бельгии, Шотландии, Казахстана и Кипра.

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