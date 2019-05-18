Молодежка «Зенита» разгромила «Ростов» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 15:06ФутболСметанникова Дарья

Молодежка «Зенита» разгромила «Ростов»

В Ростове-на-Дону состоялся матч 29-го тура молодежного первенства России.

«Ростов» на своем поле принимал «Зенит». Матч закончился победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Максим Левин (пенальти), Никита Симдянкин, Даниил Князев и Максим Бачинский. У «Ростова» единственную шайбу забросил Алексей Нескоромный.

После 29 туров молодежного первенства «Зенит» идет на пятом месте с 54 очками, а «Ростов» с 36 очками – на девятой позиции.

Матч основных команд состоится завтра, 18 мая, в 19:00 по московскому времени.

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