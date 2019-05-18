Венсан Компани: На детских турнирах мне кричали с трибун «Обезьяна!» Известный футболист рассказал о трудном детстве.

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани признался, что часто страдал от проявлений расизма в начале своей карьеры.

– На детских турнирах мне кричали с трибун «Обезьяна!» – тогда это считалось нормой. Кричали родители других детей. Однажды моя мать чуть не подралась с одним из таких крикунов. Это научило меня быть сильнее.

Для моих родителей футбол был способом увести меня с улицы. Я был очень близок к тому, чтобы пойти не по тому пути. Чтобы иметь деньги и нравиться девушкам, достаточно было продавать наркотики. Но вместо этого я играл в футбол, – сказал Компани в интервью Guardian.

Компани – двукратный чемпион Бельгии и четырехкратный чемпион Англии.