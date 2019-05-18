«Спартак» победил «Крылья Советов» и вернулся на четвертое место

В матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» – 2:1. На 18-й минуте пенальти за снос Мельгарехо реализовал Зе Луиш. На 50-й минуте Мельгарехо неотразимо пробил головой после навеса Айртона. Единственный мяч у хозяев на 83-й минуте провел Тарас Бурлак.
«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от имеющего игру в запасе «Краснодара» – одно очко. У ЦСКА – 48 баллов.
Премьер-лига
29-й тур
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Зе Луиш, 18 (0:1, пен.); Мельгарехо (Айртон), 50 (0:2); Бурлак, 83 (1:2).
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