«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

На «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Матч закончился крупной победой «горожан» со счетом 6:0.
В составе победителей хет-трик оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Давид Сильва, Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус.
«Манчестер Сити» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Англии. Ранее команда побеждала в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах.
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