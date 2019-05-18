«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии - Советский спорт
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18 мая 2019 21:01ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Для клуба эта победа шестая в истории.

На «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Матч закончился крупной победой «горожан» со счетом 6:0.

В составе победителей хет-трик оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Давид Сильва, Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Англии. Ранее команда побеждала в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах.

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