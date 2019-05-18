«Манчестер Сити» первым выиграл три английских титула в одном сезоне

«Манчестер Сити» в сезоне-2018/19 стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Кубка Английской лиги.
Это первый требл из внутренних трофеев в истории Англии у мужских команд. Ранее три трофея за сезон выигрывали «Манчестер Юнайтед» в 1999 году и «Ливерпуль» в 2001, однако у них было по одному выигранному еврокубку.
Из женских английских команд домашний требл выигрывал только «Арсенал».
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