«Манчестер Сити» первым выиграл три английских титула в одном сезоне - Советский спорт
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18 мая 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» первым выиграл три английских титула в одном сезоне

У «Манчестер Сити» – новый рекорд.

«Манчестер Сити» в сезоне-2018/19 стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Кубка Английской лиги.

Это первый требл из внутренних трофеев в истории Англии у мужских команд. Ранее три трофея за сезон выигрывали «Манчестер Юнайтед» в 1999 году и «Ливерпуль» в 2001, однако у них было по одному выигранному еврокубку.

Из женских английских команд домашний требл выигрывал только «Арсенал».

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