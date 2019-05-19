Главный тренер сборной Гвинеи: Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов - Советский спорт
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19 мая 2019 00:41Футбол

Главный тренер сборной Гвинеи: Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

Вся Гвинея молится за одного футболиста.

Главный тренер сборной Гвинеи Паул Пут рассказал о здоровье полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Ранее врачи «красных» сообщали, что 24-летний гвинеец не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня из-за травмы, полученной в ответном полуфинале с «Барселоной».

– Наби консультировался со своим врачом в Швейцарии. Тот сказал, что Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов. Посмотрим, что будет, – приводит слова Пута Goal.com.

В нынешнем сезоне на счету Кейта три мяча и одна голевая передача в 33 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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