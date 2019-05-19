«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии (фото) Украинский полузащитник выступает за английский клуб с лета 2016 года.

Накануне «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (6:0) и выиграл Кубок Англии. «Уфа» поздравила Александра Зинченко с завоеванием трофея.

«Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!», - говорится в сообщении.

Напомним, что Зинченко перешел в «Манчестер Сити» и «Уфы» летом 2016 года за 2 млн евро. Контракт 22-летнего украинца с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «горожан», в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

«Манчестер Сити» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Англии. Ранее команда побеждала в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах.