«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии (фото) - Советский спорт
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19 мая 2019 08:32ФутболСметанникова Дарья

«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии (фото)

Украинский полузащитник выступает за английский клуб с лета 2016 года.

Накануне «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (6:0) и выиграл Кубок Англии. «Уфа» поздравила Александра Зинченко с завоеванием трофея.

«Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!», - говорится в сообщении.

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Александр Зинченко завоевал пятый трофей в Англии! В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встречался с «Уотфордом» и уничтожил своего соперника со счетом 6:0, оформив по итогу сезона требл (победа в Кубке Лиги, Кубке Англии и АПЛ). Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!

Публикация от Футбольный клуб «УФА»/ FC UFA (@ufafc)

Напомним, что Зинченко перешел в «Манчестер Сити» и «Уфы» летом 2016 года за 2 млн евро. Контракт 22-летнего украинца с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «горожан», в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

«Манчестер Сити» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Англии. Ранее команда побеждала в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах.

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