Клаудио Раньери: Не думаю, что «Рома» сможет быстро вернутся в Лигу чемпионов После 37 туров чемпионата Италии «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подвел итоги сезона.

«Когда я возглавил «Рому», то понял, что команда испытывает психологические, а не физические проблемы, так как Ди Франческо отлично поработал здесь.

Я не думаю, команда сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов. Команде нужно стать более стабильной, а затем, если наступит подходящий момент, она сможет вернуться в этот турнир», - приводит слова Раньери Sky Sport Italia.