Компани объявил об уходе из «Манчестер Сити» - Советский спорт
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19 мая 2019 11:24ФутболСметанникова Дарья

Компани объявил об уходе из «Манчестер Сити»

В этом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии и выиграли Кубок страны.

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника и капитана Венсана Компани, который выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

«Настало время уходить, как бы ни было тяжело. Ничего не ощущаю, кроме благодарности. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе.

Помню первый день в основном составе «Сити» так же ясно, как последний. Никогда не забуду верность болельщиков. Несмотря на все трудности, вы поддерживали меня и вдохновляли никогда не сдаваться», - сообщил Компани.

В составе «Манчестер Сити» 33-летний бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.

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