Такума Нисимура: ЦСКА очень хотел взять три очка

Нападающий армейцев Такума Нисимура подвел итог мата на «ВЭБ Арене». ЦСКА победил благодаря голу Федора Чалова, который реализовал пенальти.
«Мы пытались создавать моменты и использовать свои шансы и раньше, но не смогли забить до перерыва. На поле я выходил с мыслью, что нужно изменить ход игры. Нам очень была нужна эта победа.
Мы очень хотели взять три очка, и этот важный успех действительно должен нам помочь. В этом сезоне остался еще один матч, нужно выиграть и его, чтобы закончить сезон на хорошей ноте», - цитирует Нисимуру Bobsoccer.
После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Пятое место дает право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.
В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов», а подопечные Рашида Рахимова примут «Ростов». Оба матча состоятся 26 мая.
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