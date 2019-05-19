Такума Нисимура: ЦСКА очень хотел взять три очка - Советский спорт
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19 мая 2019 11:28ФутболСметанникова Дарья

Такума Нисимура: ЦСКА очень хотел взять три очка

Накануне ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий армейцев Такума Нисимура подвел итог мата на «ВЭБ Арене». ЦСКА победил благодаря голу Федора Чалова, который реализовал пенальти.

«Мы пытались создавать моменты и использовать свои шансы и раньше, но не смогли забить до перерыва. На поле я выходил с мыслью, что нужно изменить ход игры. Нам очень была нужна эта победа.

Мы очень хотели взять три очка, и этот важный успех действительно должен нам помочь. В этом сезоне остался еще один матч, нужно выиграть и его, чтобы закончить сезон на хорошей ноте», - цитирует Нисимуру Bobsoccer.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Пятое место дает право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.

В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов», а подопечные Рашида Рахимова примут «Ростов». Оба матча состоятся 26 мая.

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