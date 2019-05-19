Компани будет играющим тренером «Андерлехта» - Советский спорт
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19 мая 2019 14:08ФутболСпирин Дмитрий

Компани будет играющим тренером «Андерлехта»

33-летний защитник Венсан Компани станет играющим тренером бельгийского «Андерлехта».

Ранее сообщалось, что футболист покидает «Манчестер Сити» после 11 лет, проведенных в английском клубе. Он стал 4-кратным чемпионом АПЛ.

«В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера «Андерлехта». Подобное решение может удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал», - написал Компани на своей странице в сети Facebook.

Компани уже защищал цвета «Андерлехта» как игрок (в 2003 - 2006 годах). Он дважды выигрывал национальное первенство Бельгии.

Венсан Компани - бронзовый призер ЧМ-2018 в России.

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