Компани будет играющим тренером «Андерлехта»

Ранее сообщалось, что футболист покидает «Манчестер Сити» после 11 лет, проведенных в английском клубе. Он стал 4-кратным чемпионом АПЛ.
«В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера «Андерлехта». Подобное решение может удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал», - написал Компани на своей странице в сети Facebook.
Компани уже защищал цвета «Андерлехта» как игрок (в 2003 - 2006 годах). Он дважды выигрывал национальное первенство Бельгии.
Венсан Компани - бронзовый призер ЧМ-2018 в России.
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