Компани будет играющим тренером «Андерлехта» 33-летний защитник Венсан Компани станет играющим тренером бельгийского «Андерлехта».

Ранее сообщалось, что футболист покидает «Манчестер Сити» после 11 лет, проведенных в английском клубе. Он стал 4-кратным чемпионом АПЛ.

«В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера «Андерлехта». Подобное решение может удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал», - написал Компани на своей странице в сети Facebook.

Компани уже защищал цвета «Андерлехта» как игрок (в 2003 - 2006 годах). Он дважды выигрывал национальное первенство Бельгии.

Венсан Компани - бронзовый призер ЧМ-2018 в России.