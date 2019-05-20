Зинченко – Компани: Спасибо за все, что ты сделал для меня (фото) Накануне стало известно, что Венсан Компани покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил Компани за время, проведенное в клубе.

«Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все о лучшем капитане в мире! Мне абсолютно повезло, что я разделил с ним раздевалку в течение двух сезонов! Спасибо за все, что ты сделал для меня. Я желаю всего наилучшего, мой друг! Город любит тебя больше, чем ты думаешь», - написал Зинченко в своем инстаграме.

В составе «Манчестер Сити» 33-летний бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Ранее стало известно, что Компани станет играющим тренером «Андерлехта».

В этом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии и выиграли Кубок страны.