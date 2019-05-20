Зинченко – Компани: Спасибо за все, что ты сделал для меня (фото)

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил Компани за время, проведенное в клубе.
«Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все о лучшем капитане в мире! Мне абсолютно повезло, что я разделил с ним раздевалку в течение двух сезонов! Спасибо за все, что ты сделал для меня. Я желаю всего наилучшего, мой друг! Город любит тебя больше, чем ты думаешь», - написал Зинченко в своем инстаграме.
В составе «Манчестер Сити» 33-летний бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Ранее стало известно, что Компани станет играющим тренером «Андерлехта».
В этом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии и выиграли Кубок страны.
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