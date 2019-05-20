Хорен Байрамян: Если бы «Рубин» сохранил состав, то должен был занимать пятое место

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
«Если посмотреть на вторую часть сезона, то было достаточно игр, где мы заслуживали большего, – сказал 27-летний игрок в интервью «Реальному времени». – Играли хорошо, но игра забывается, а счет остается.
У нас зимой ушли такие важные игроки, как (Федор) Кудряшов, (Сердар) Азмун, Сесар Навас... Я думаю, если бы мы сохранили тот состав, то еврокубковое пятое место должны были занимать».
Напомним, в понедельник в заключительном матче 29-го тура премьер-лиги «Рубин» сыграет дома с «Анжи».
На данный момент команда занимает 11-е место, но в случае побед в двух оставшихся играх может подняться на восьмое.
Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», провел за «Рубин» 26 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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