Главный тренер «Сочи» рассказал, при каких условиях Денисов перейдет в команду

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Игоря Денисова.
«Честно говоря, все это обсуждается только в газетах. Зарплат, озвученных в СМИ применительно к Денисову, у нас нет. Если Игорь пойдет за скромную заработную плату, то все возможно. Но на данный момент никакой конкретики нет», - цитирует Точилина Bobsoccer.
Напомним, что «Сочи» недавно обеспечил себе выход в российскую премьер-лигу. Клуб проявляет серьезный интерес к 34-летнему Денисову.
Ранее сообщалось, что из-за ангины Денисов не играет за «Локомотив» с 3 апреля. Однако генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе сообщил, что футболист не выходит на связь с клубом уже на протяжении многих дней.
В нынешнем сезоне Денисов провел в составе «Локомотива» 26 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.
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