Главный тренер «Сочи» рассказал, при каких условиях Денисов перейдет в команду 34-летний полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в «Сочи».

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Игоря Денисова.

«Честно говоря, все это обсуждается только в газетах. Зарплат, озвученных в СМИ применительно к Денисову, у нас нет. Если Игорь пойдет за скромную заработную плату, то все возможно. Но на данный момент никакой конкретики нет», - цитирует Точилина Bobsoccer.

Напомним, что «Сочи» недавно обеспечил себе выход в российскую премьер-лигу. Клуб проявляет серьезный интерес к 34-летнему Денисову.

Ранее сообщалось, что из-за ангины Денисов не играет за «Локомотив» с 3 апреля. Однако генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе сообщил, что футболист не выходит на связь с клубом уже на протяжении многих дней.

В нынешнем сезоне Денисов провел в составе «Локомотива» 26 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.