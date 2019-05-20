Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте - Советский спорт
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20 мая 2019 11:50ФутболСметанникова Дарья

Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте

28-летний немец выступает за «Сити» с 2016 года.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сообщил, что хочет продлить контракт с клубом. Ранее немец запросил зарплату в 9 млн евро в год, что не устроило «горожан».

«Мне очень хотелось сосредоточиться на футболе в последние месяцы. Мои форма и результаты говорят о том, что это было правильное решение. Сейчас появилось время для того, чтобы возобновить диалог с клубом», - цитирует Гюндогана «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.

Ранее сообщалось, что 28-летним полузащитником интересуется «Интер». В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

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