Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сообщил, что хочет продлить контракт с клубом. Ранее немец запросил зарплату в 9 млн евро в год, что не устроило «горожан».
«Мне очень хотелось сосредоточиться на футболе в последние месяцы. Мои форма и результаты говорят о том, что это было правильное решение. Сейчас появилось время для того, чтобы возобновить диалог с клубом», - цитирует Гюндогана «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.
Ранее сообщалось, что 28-летним полузащитником интересуется «Интер». В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.
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