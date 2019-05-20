СМИ: Левашов и Беляев могут продолжить карьеру в «Спартаке» Два футболиста тульского «Арсенала» попали в сферу интересов «Спартака».

Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» заинтересован в приобретении двух игроков «Арсенала» - вратаря Михаила Левашова и защитника Максима Беляева.

27-летний голкипер выступает в тульской команде с 2016 года. Контракт Левашова с «Арсеналом» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за туляков, в которых пропустил 23 гола.

27-летний Беляев перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Шинника». В этом сезоне защитник провел 33 матча, в которых забил два мяча. Его соглашение с туляками рассчитано до 30 июня 2019 года.

«Арсенал» за тур до окончания чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Спартак» с 49 очками идет на четвертой позиции.

Отметим, что «Спартак» тренирует Олег Кононов, который ранее работал с тульской командой.