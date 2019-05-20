КДК назначил сурдэкспертизу по конфликту Ильина и Мирзова Мирзов ударил Ильина после ответного матча ½ финала Кубка России из-за оскорблений по национальному признаку.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что решение по инциденту ответного матча ½ финала Кубка России «Арсенал» – «Урал» (2:2) с участием Резиуана Мирзова и Владимира Ильина будет вынесено по итогам сурдэкспертизы.

Ранее стало известно о том, что после игры в Туле полузащитник «Арсенала» Мирзов ударил форварда «Урала» Ильина из-за того, что тот оскорбил его по национальному признаку.

«Мы провели очную ставку между игроками на заседании, отношения между ними сложные и натянутые, – приводит ТАСС слова Григорьянца. – Мирзов сказал, что Ильин не извинился перед ним, у нас получилось противоречие доказательств. Поэтому мы приняли решение назначить по делу сурдэкспертизу, там полностью можно установить по губам, какие слова говорил Ильин».

Напомним, по сумме двух матчей «Урал» победил «Арсенал» (первая игра – 1:0) и вышел в финал Кубка России, в котором 22 мая в Самаре сыграет с «Локомотивом». Ильин сможет принять участие в этом матче.