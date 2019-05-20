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20 мая 2019 15:01ФутболКоноплев Александр

Источник: Комличенко интересен ПАОК

Саввиди готов купить Комличенко.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перебраться в ПАОК, утверждает «Чемпионат». Напомним, что греческим клубом владеет россиянин Иван Саввиди.

Нынешний контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

Комличенко – воспитанник «Краснодара», но за основную команду он провел всего шесть матчей. Позже он перешел в «Либерец», а летом 2017 год стал игроком «Млады».

В нынешнем сезоне на счету Комличенко 27 мячей в 31 игре за клуб во всех турнирах.

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