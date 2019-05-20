Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Арсенала» Михаила Левашова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак». Нынешний контракт футболиста с туляками истекает в 2021 году.
– Официально запрос пока никто не присылал. Левашов на год продлевал контракт, но нет не продающихся футболистов. Практически у каждого игрока есть сумма отступных, у Левашова она тоже есть, но обсуждать ее в прессе я не готов. У Левашова реальная сумма отступных, если клубы первой пятерки захотят его приобрести, – приводит слова Сафонова Sport24.
27-летний голкипер выступает в тульской команде с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету Левашова шесть «сухарей» в 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах.
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