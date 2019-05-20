Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 15:41ФутболКоноплев Александр

Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал

«У Левашова реальная сумма отступных»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Арсенала» Михаила Левашова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак». Нынешний контракт футболиста с туляками истекает в 2021 году.

– Официально запрос пока никто не присылал. Левашов на год продлевал контракт, но нет не продающихся футболистов. Практически у каждого игрока есть сумма отступных, у Левашова она тоже есть, но обсуждать ее в прессе я не готов. У Левашова реальная сумма отступных, если клубы первой пятерки захотят его приобрести, – приводит слова Сафонова Sport24.

27-летний голкипер выступает в тульской команде с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету Левашова шесть «сухарей» в 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах.

23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
19/05 19:30Футбол
Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
19/05 20:00Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/05 18:30Футбол
Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».
20/05 00:00Хоккей
Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019Россия одержала очередную победу, а американцы с трудом обыграли немцев.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
19/05 23:45Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
20/05 07:00Хоккей
Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.
19/05 16:50Хоккей
Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» – берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
Новости
16:14 Хоккей Илья Воробьев: Скауты сборной будут следить за командами из другой группы
16:12 Футбол Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»
16:01 Хоккей Владимир Крикунов: На этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть шведам
15:53 Футбол Адвокат Мамаева: Прокурор хочет отменить приговор и вынести новый
15:50 Футбол Семенов продлил контракт с «Ахматом» на три года
15:41 Футбол Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал
15:35 Хоккей Никулин продлит контракт с «Динамо»
15:30 Футбол Прокуратура не согласна с приговором Кокорину и Мамаеву
15:24 Хоккей Александр Барабанов: Бывает, что Кузнецов и на площадке юморит
15:22 Футбол Хави: Сегодня мой последний матч
15:11 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Пилоты Формулы-1 не особо утомляются, так быть не должно
15:03 Футбол Вальтер стал главным тренером «Штутгарта»
15:01 Футбол Источник: Комличенко интересен ПАОК
14:50 Хоккей Владислав Гавриков: Торторелла по стилю похож на Знарка
14:42 Хоккей Питер Дебур: Сказать, что жалею, что выпустил Карлссона, было бы слишком просто
14:40 Футбол Игрок из ФНЛ попался на допинге
14:33 Футбол КДК назначил сурдэкспертизу по конфликту Ильина и Мирзова
14:20 Футбол Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»
14:02 Хоккей Евгений Дадонов: Не скажу, что швейцарцы во многом уступили нам
13:53 Футбол Александр Бубнов: «Рубин» должен уверенно обыгрывать «Анжи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика