Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал «У Левашова реальная сумма отступных»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Арсенала» Михаила Левашова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак». Нынешний контракт футболиста с туляками истекает в 2021 году.

– Официально запрос пока никто не присылал. Левашов на год продлевал контракт, но нет не продающихся футболистов. Практически у каждого игрока есть сумма отступных, у Левашова она тоже есть, но обсуждать ее в прессе я не готов. У Левашова реальная сумма отступных, если клубы первой пятерки захотят его приобрести, – приводит слова Сафонова Sport24.

27-летний голкипер выступает в тульской команде с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету Левашова шесть «сухарей» в 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах.