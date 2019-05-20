Семенов продлил контракт с «Ахматом» на три года Защитник выступает за клуб из Грозного с 2014 года.

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов продолжит карьеру в Грозном, сообщил в инстаграме президент клуба Магомед Даудов. Новый контракт 30-летнего воспитанника «Спартака» рассчитан на три года.

«У нас была договоренность, что к концу сезона обязательно обговорим детали нового контракта. А в том, что клуб и футболист найдут взаимопонимание – не было никаких сомнений.

Ему и его семье, которая проживает в Грозном несколько лет, нравится город, клуб, их все устраивает. А нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие, человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста», – написал Даудов.

Семенов выступает за «Ахмат» с февраля 2014 года после перехода из «Амкара». За пять с половиной лет он провел за команду 161 матч, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

За тур до окончания нынешнего сезона «Ахмат» занимает девятое место.