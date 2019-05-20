Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары» «Санта-Клара» побила собственный рекорд.

Трансфер полузащитника Кайо из «Санта-Клары» обошелся «Краснодару» в три миллиона евро, сообщает Record. При этом португальцы могут рассчитывать на бонусы за выполнение некоторых условий контракта.

До этого «Санта-Клара» ни разу не продавала игроков так дорого. Предыдущим рекордным трансфером был переход нападающего Фернанду в «Порту» в январе 2019 года за 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Кайо 24 матча без результативных действий во всех турнирах. Ранее Кайо выступал в Бразилии за «Ферровариу».