Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Трансфер полузащитника Кайо из «Санта-Клары» обошелся «Краснодару» в три миллиона евро, сообщает Record. При этом португальцы могут рассчитывать на бонусы за выполнение некоторых условий контракта.
До этого «Санта-Клара» ни разу не продавала игроков так дорого. Предыдущим рекордным трансфером был переход нападающего Фернанду в «Порту» в январе 2019 года за 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Кайо 24 матча без результативных действий во всех турнирах. Ранее Кайо выступал в Бразилии за «Ферровариу».
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